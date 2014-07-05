إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بالمنيا

لقي 3 أشخاص، إصابتهم بعد نسوب اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط الجيرة من بينهم ربه منزل تصادف مرورها وقت المشاجرة بسبب خلافات الجيرة .

وكان اللواء أسامة متولي مدير أ من المنيا، تلقى إخطارًا من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية قلوصنا بسمالوط ووقوع مصابين.

وعلي الفور، انتقل النقيب عبد العزيز فرحات معاون مباحث مركز سمالوط إلى مكان المشاجرة، حيث تبين وقوعها بين كل من طرف أول محمود وفقي 32 سنة سائق مصاب برصاص خرطوش بالرأس والقدم ونجله محمد 25 سنة سائق، وبين طرف ثاني سيد حسين 27 سنة سائق مصاب بطلق ناري بالساق.

وأصيبت سيده قبطية، تدعي زيناهم يونان جرجس 47 سنه ربه منزل بطلق ناري بالقدم أثناء مرورها وقت وقوع المشاجرة ، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الأحداث وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة، وتم نقل المصابين لمستشفي سمالوط العام .