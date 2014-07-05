محلب يبحث سبل التعامل مع مشكلة مياه الشرب بالصيف

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم للتعرف على الخطط العاجلة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة المحافظات للتعامل مع مشكلة مياه الشرب خلال الصيف الحالي، والوقوف على المشروعات المقرر تنفيذها خلال العام 2014/2015، وذلك بحضور وزير الاسكان ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب وعدد من رؤساء شركات المياه والصرف الصحي.

أوضح وزير الاسكان د.مصطفى مدبولي أن المشاكل المتعلقة بمياه الشرب يرجع البعض منها الى عدم دخول أية مشروعات مياه للخدمة خلال الثلاث سنوات الماضية، نظرا للظروف التي مرت بها البلاد، مشيرا الى أنه تم خلال العام الحالي افتتاح 19 محطة مياه جديدة على مستوى الجمهورية اعتبارا من أبريل 2014 من إجمالي 26 محطة كان مخططا لها حتى منتصف العام الجاري، مضيفا أنه من المقرر أن ينتهي العمل في 7 محطات أخرى بنهاية الشهر الجاري، أما بالنسبة للعام 2014/2015 فهناك توسعات جاري اتمامها لحل المشكلة خلال الصيف المقبل.

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء بعمل مسح شامل في كل المحافظات لمعرفة الأعطال وخطط المواجهة، والتنسيق مع وزارة الكهرباء لمراعاة عدم قطع الكهرباء عن محطات المياه والصرف الرئيسية في المحافظات المختلفة بالجمهورية.

أ ش أ