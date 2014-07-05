الداخلية العراقية: التسجيل المصور لزعيم داعش “مزيف” وبطله ليس أبوبكر البغدادي

قالت الحكومة العراقية إن التسجيل المصور الذي وضع على الانترنت يوم السبت لرجل يزعم أنه أبو بكر البغدادي زعيم جماعة الدولة الإسلامية المتشددة في الموصل مزيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن لوكالة أنباء “رويترز”، إن الرجل الذي ظهر في التسجيل المصور ليس البغدادي بكل تأكيد.

وأضاف أن الوزارة قامت بتحليل التسجيل وخلصت إلى أنه مزيف.

وتابع معن إن القوات العراقية أصابت البغدادي مؤخرًا في هجوم جوي وإن مقاتلي الدولة الإسلامية نقلوه إلى سوريا لعلاجه هناك.

ورفض تقديم تفاصيل أخرى ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل من مصادر مستقلة ،بحسب ما ذكرت رويترز.

وسبق للحكومة العراقية أن أعلنت عن اعتقال متشددين سنة مطلوبين لتعلن فيما بعد أنهم مازالوا مطلقي السراح.

وإذا تأكدت صحة التسجيل المصور ومدته 21 دقيقة فسيكون هذا أول ظهور علني لزعيم الجماعة التي كانت تعرف باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام التي قادت هجوما عسكريا الشهر الماضي أدى إلى سيطرتها هي وفصائل أخرى على مساحات كبيرة من شمال العراق.