وفاة 8 من أولياء أمور الطالبات المختطفات بنيجيريا بسبب الصدمة

توفى 8 من أولياء أمور أكثر من 200 تلميذة تم اختطافهن من داخل مدرسة ببلدة “شيبوك” بولاية “بورنو” شمال شرق نيجيريا منتصف أبريل الماضى على يد عناصر من جماعة بوكو حرام المتشددة، خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب الصدمة على خلفية فشل الحكومة فى إنقاذ الفتيات والأنباء التى أفادت بأن الجماعة عرضت الفتيات للبيع.

وقال الدكتور” بوجو بيتروس “رئيس المجلس المحلى بالمنطقة – فى تصريح صحفى اليوم – إن السلطات لم تستطع وقف هجمات الجماعة حتى بعد عملية اختطاف الفتيات ، مشيرا إلى أن الجماعة قتلت 220 من أبناء المنطقة فى 15 هجوما.

يشار إلى أن مسلحين من جماعة بوكو حرام اختطفوا نحو 300 فتاة من داخل المدرسة وتمكن العشرات من الفتيات من الفرار ويعتقد أن الخاطفين مازال لديهم نحو 220 فتاة.

أ ش أ