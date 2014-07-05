أخبار عاجلة

كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اشتباكات بين الإخوان والأهالي بمسطرد بشبرا الخيمة

Google+ Print
اشتباكات بين الإخوان والأهالي بمسطرد بشبرا الخيمة اشتباكات بين الإخوان والأهالي بمسطرد بشبرا الخيمة

أرشيفية

شهدت محافظة القليوبية مشاجرة وأعمال شغب بمنطقة مسطرد بقسم ثان شبرا الخيمة، بين عدد من جماعة الإخوان والأهالي خلال تشييع جثمان أحد شباب الجماعة الذي لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مسيرة للجماعة بمنطقة المطرية بالقاهرة.

وقام المشاركين فى الجنازة بالاشتباك مع المواطنين، بعد هتافات ضد الجيش والشرطة مما جعل الإخوان يقومون بإشعال النيران فى إحدى السيارات على جانب الطريق، بعد أن ألقوا عليها الشماريخ إلى جانب إشعال النيران فى أحد المنازل والتعدى بالضرب على قائد دراجة بخارية.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية إخطاراً بالواقعة ، وعلي الفور انتقل العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى وقوات الدفاع المدنى إلى المنطقة، وتم السيطرة على النيران ومنع امتداد النيران، وجارى تحديد المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان المئات من المنتمين لجماعة الإخوان قد قاموا بتشييع جنازة الشاب أحمد حسين 21 عامًا، الذى لقى مصرعه أمس الجمعة بطلق نارى، أثناء مشاركته فى فاعليات جمعة الغضب بالمطرية، ضد ما تصفه الجماعة وأنصارها بالانقلاب على الشرعية حيث خرجت الجنازة من مسجد الحرمين بامتداد شارع ترعة الشابوري متجهة للمقابر، بمشاركة عدد كبير من أهالى وأصدقاء القتيل وسط هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وتتهم الداخلية بالقمع وقتل المتظاهرين مما آثار غضب أهالي المنطقة وحدثت الاشتباكات المحدودة بينهم والتى أسفرت عن الخسائر المشار إليها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا