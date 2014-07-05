اشتباكات بين الإخوان والأهالي بمسطرد بشبرا الخيمة

شهدت محافظة القليوبية مشاجرة وأعمال شغب بمنطقة مسطرد بقسم ثان شبرا الخيمة، بين عدد من جماعة الإخوان والأهالي خلال تشييع جثمان أحد شباب الجماعة الذي لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في مسيرة للجماعة بمنطقة المطرية بالقاهرة.

وقام المشاركين فى الجنازة بالاشتباك مع المواطنين، بعد هتافات ضد الجيش والشرطة مما جعل الإخوان يقومون بإشعال النيران فى إحدى السيارات على جانب الطريق، بعد أن ألقوا عليها الشماريخ إلى جانب إشعال النيران فى أحد المنازل والتعدى بالضرب على قائد دراجة بخارية.

تلقى اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية إخطاراً بالواقعة ، وعلي الفور انتقل العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى وقوات الدفاع المدنى إلى المنطقة، وتم السيطرة على النيران ومنع امتداد النيران، وجارى تحديد المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان المئات من المنتمين لجماعة الإخوان قد قاموا بتشييع جنازة الشاب أحمد حسين 21 عامًا، الذى لقى مصرعه أمس الجمعة بطلق نارى، أثناء مشاركته فى فاعليات جمعة الغضب بالمطرية، ضد ما تصفه الجماعة وأنصارها بالانقلاب على الشرعية حيث خرجت الجنازة من مسجد الحرمين بامتداد شارع ترعة الشابوري متجهة للمقابر، بمشاركة عدد كبير من أهالى وأصدقاء القتيل وسط هتافات مناهضة للجيش والشرطة، وتتهم الداخلية بالقمع وقتل المتظاهرين مما آثار غضب أهالي المنطقة وحدثت الاشتباكات المحدودة بينهم والتى أسفرت عن الخسائر المشار إليها.