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نيكول سابا تصاب بحالة ذعر بعد اختطافها

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نيكول سابا تصاب بحالة ذعر بعد اختطافها نيكول سابا تصاب بحالة ذعر بعد اختطافها

السبت 05-07-2014 16:11

أصيبت النجمة اللبنانية نيكول سابا بحالة من الذعر والبكاء الهستيريّ أثناء تعرّضها لأحد المقالب في برنامج "فؤش في المعسكر"، الذي يقدّمه المطرب المصري محمد فؤاد.
وتدور فكرة البرنامج حول إيهام الضيف بأنه تمّ اختطافه من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، ما جعل نيكول تذهب في وصلة سبّ لإسرائيل، في الوقت الذي دافعت فيه عن ، بعد طلب المحقق الإسرائيليّ عدم ذكر كلمة مصر. ولمّا تمّ كشف المقلب، شكر فؤاد نيكول بالقول: "حتى يعلم الناس إلى أيّ حدّ تحبّين مصر". فكان ردّها أنّ الموضوع ليس متعلّقاً بمصر فقط، بل بلبنان أيضاً. فكم من مهازل ارتكبها الإسرائيليون ضدّ الوطن العربي كله.

 

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