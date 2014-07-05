كانيي ويست: عرضتُ الزواج على كيم للمرة الأولى منذ 7 سنوات

كشف المغنّي العالمي Kanye West سراً جديداً يتعلق بحياته الخاصّة، وهو أنّه في عام 2007 عرض الزواج للمرة الأولى على النجمة Kim Kardashian.

وقال West إنه وقع في غرام Kardashian من النظرة الأولى في ذلك الوقت، بالرّغم من أنها كانت تعيش علاقة جديّة مع Reggie Bush، كما أنّ خطوبته من Alexis Phifer لم تكن منتهية.

وخلال تقديمه حفلاً غنائياً ضمن مهرجان Wireless Festival مساء الجمعة، قال West البالغ من العمر 37 عاماً: "أخبرت Kim منذ سنوات عدّة بأنّني سأتزوّجها، وقد فعلت".

وأضاف: "أردت أن أفعل شيئاً مميّزاً وأغيّر العالم.. وهذا ما أخطط له الآن أيضاً".

يُذكر أنّ علاقة Kim Kardashian وReggie Bush استمرّت من عام 2007 حتى عام 2010. أمّا علاقة Kanye West ومصمّم الأزياء Alexis Phifer فبدأت في الـ 2002، وأعلنا خطوبتهما في الـ2006، ثمّ انفصلا سنة 2008.

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