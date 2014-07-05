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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق العام بسوهاج‎

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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق العام بسوهاج‎ إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق العام بسوهاج‎

أرشيفية

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق العام بسوهاج .

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطاراً من قسم شرطة ثان سوهاج بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع “اسيوط” بمحافظة سوهاج.

وبالانتقال إلى موقع الحادث تبين أنها بين كل من : طرف أول(أحمد عبده محمد 22 سنة-طالب مصاباً بطلق ناري بالصدر، و محمد عبده محمد 24 سنة-حاصل على بكالوريوس تجارة مصاباً بطلق ناري باليد، و عبده محمد اسماعيل 55 سنة -صاحب مخبز بلدي مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس) .

وطرف ثان (يسري عبد الحكيم محمد 26 سنة- سائق مصاباً بطلق ناري بالساق، وعبد الحكيم محمد عبد المعز 52 سنة عامل ،  وعلاء محمد عبد العظيم 34 سنة-سائق، و على محمد احمد 24 سنة -عامل) ويقيمون بنجع طرخان التابع لقرية أولاد نصير.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحيازتهم ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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