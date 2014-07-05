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جهادي بريطاني يحث المسلمين على الانضمام إلى تنظيم “داعش”

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جهادي بريطاني يحث المسلمين على الانضمام إلى تنظيم “داعش” جهادي بريطاني يحث المسلمين على الانضمام إلى تنظيم “داعش”

داعش

دعا أحد ثلاثة جهاديين بريطانيين من ويلز الشباب المسلم للانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش” في جديد بث على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتصدر أصيل المثنى “17 عامًا” وسائل الإعلام وعناوين الصحف الشهر الماضي عندما تم الكشف عن كيفية انضمامه هو وأخيه ناصر المثنى “20 عامًا” وصديقهما رياض خان “20 عامًا” – وجميعهم من كارديف في ويلز ـ إلى الحركة المتطرفة ، التي استولت على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق.

وكشف أصيل المثنى ـ في رسالته التي بثها على حسابه على موقع “آسك دوت كوم” ـ كيف شعر بالاثارة قبل الرحيل الى الشرق الأوسط.

وفي رسالته الى أحد المتطرفين الراغبين في السفر للقتال في سوريا ، دعاه أصيل أن يصلي كل ليلة من أجل تحقيق حلمه للانضمام له في سوريا ، وقال المتطرف لأصيل ” أحب الخلافة من كل قلبي ، أتمنى أن أكون هناك بشكل لا يوصف “.

ورد أصيل، “أتذكر قبل شهرين من مغادرتي هذه المشاعر ، كنت أشعر باثارة كبيرة ، لم أرغب في الانتظار ، كنت أتمنى أن أكون هناك”.

وظهر ناصر المثنى “20 عامًا” في فيديو على الانترنت الشهر الماضي يدعو فيه الشباب المسلم في الغرب للانضمام الى الدولة الاسلامية في العراق والشام “داعش”.

وانضم أصيل المثنى ـ شقيقه الأصغر ـ اليه في القتال بجانب داعش في سوريا والعراق ، بينما يرتبط رياض خان بعلاقة صداقة قوية بناصر المثنى منذ مرحلة المدرسة.

ويتزامن هذا الفيديو مع قرار البريطانية بتجميد أصول أصيل وأخيه وصديقهما ، ووضعهما ضمن قائمة العقوبات المالية.

أ ش أ

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