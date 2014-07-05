أخبار عاجلة

كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

القبض علي 8 من مثيري الشغب خلال اشتباكات بين عائلتين بالأقصر

Google+ Print
القبض علي 8 من مثيري الشغب خلال اشتباكات بين عائلتين بالأقصر القبض علي 8 من مثيري الشغب خلال اشتباكات بين عائلتين بالأقصر

ارشيفية

ألقت قوات الشرطة بالأقصر، القبض علي 8 أشخاص من مثيري الشغب خلال فضها للاشتباكات التي وقعت بين عائلتي “الحواكم” و”الصول” بمنطقة الكرنك القديم شمال مدينة الأقصر، بسبب لعب الأطفال .

كما ضبط قوات الأمن، بحوزة المتهمين سلاحين ناريين عبارة عن طبنجة وفرد روسي .

وتلقي اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء عصام الحملي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتي “الحواكم” و”الصول” بمنطقة الكرنك القديم شمال الأقصر بسبب لعب الأطفال.

علي الفور انتقلت قوات الشرطة، إلي موقع الاشتباكات وفرضت كردونًا أمنيًا حول المنطقة وتمكنت من فض الاشتباك بين الطرفين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا