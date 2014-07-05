القبض علي 8 من مثيري الشغب خلال اشتباكات بين عائلتين بالأقصر

ألقت قوات الشرطة بالأقصر، القبض علي 8 أشخاص من مثيري الشغب خلال فضها للاشتباكات التي وقعت بين عائلتي “الحواكم” و”الصول” بمنطقة الكرنك القديم شمال مدينة الأقصر، بسبب لعب الأطفال .

كما ضبط قوات الأمن، بحوزة المتهمين سلاحين ناريين عبارة عن طبنجة وفرد روسي .

وتلقي اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء عصام الحملي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بوقوع اشتباكات بالأسلحة النارية والشوم بين عائلتي “الحواكم” و”الصول” بمنطقة الكرنك القديم شمال الأقصر بسبب لعب الأطفال.

علي الفور انتقلت قوات الشرطة، إلي موقع الاشتباكات وفرضت كردونًا أمنيًا حول المنطقة وتمكنت من فض الاشتباك بين الطرفين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الأقصر .