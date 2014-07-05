مدرب فالنسيا الجديد: سننافس الكبار

فالنسيا، (إفي): أكد المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو سانتوس خلال تقديمه الجمعة لوسائل الإعلام كمدير فني لفالنسيا الإسباني حتى يونيو 2015 ، أن بيتر ليم لو تمكن من شراء النادي "سيكون من الأسهل" المنافسة مع "كبار أوروبا".

وأعلن فالنسيا الخميس التعاقد مع البرتغالي بعد يوم من تأكيد فسخ عقد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي الذي كان يمتد حتى نفس التاريخ.

وقال نونو "كمشجع لفالنسيا سأكون سعيدا بتطبيق استراتيجية ليم. فالنسيا سيتغير، سيصبح أقوي بكثير وسيراوده حلم بأن يصبح بين الأفضل في أوروبا".

وقال في مؤتمر تقديمه "لا يجب على أحد أن يشك بأن بيتر ليم سيجعل كل الأمور أسهل بكثير، والفرص ستكون مختلفة".

واعترف بأنه يتحدث بانتظام مع بيتر ليم، الثري الذي بدأ عملية للاستحواذ على النادي، وأوضح أن الأخير نقل له "تأكيدا" بعملية بيع النادي. وعلى المستوى الرياضي، أوضح أن هدفه الرئيسي هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال "في العام المقبل لا بد أن نكون في دوري الأبطال، وأنا مقتنع بأننا سنحقق ذلك. إجادة الدفاع تعني الهجوم باستمرارية أكبر وسرعة أعلى. لا يوجد ما يرضينا أكثر من الفوز".

وتابع "أعرف فريق فالنسيا، وأثق بأننا سنحظى بفريق تنافسي. لم أطلب أي شيء بعد لأننا سنبدأ العمل الآن".