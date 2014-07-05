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يورك يشيد بتعاقد مانشستر يونايتد مع أندير هيريرا وفان جال

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يورك يشيد بتعاقد مانشستر يونايتد مع أندير هيريرا وفان جال يورك يشيد بتعاقد مانشستر يونايتد مع أندير هيريرا وفان جال

ريو دي جانيرو، (إفي): أشاد مهاجم مانشستر يونايتد السابق دوايت يورك اليوم بتعاقد الفريق مع لاعب الوسط الإسباني أندير هيريرا والمدير الفني الهولندي لويس فان جال، مشيرا إلى أنه سيكون لهما مردود إيجابي على الفريق.

وعن صفقة هيريرا قال يورك "لا يعرفونه بالشكل الكافي في إنجلترا، ولكنه قدم موسما رائعا في إسبانيا، والآن سيبدأ مسيرته مع فريق رائع، ومن المتوقع أن يقدم الكثير".

أما عن قرار إدارة "الشياطين الحمر" بالتعاقد مع فان جال، فقد أكد مهاجم ترينيداد وتوباجو أن المدير الفني الهولندي لديه الخبرات الكافية التي تؤهله لقيادة الفريق إلى طريق النجاح.

وعن مباريات كأس العالم رفض يورك توقع المنتخب الفائز باللقب في النسخة الحالية، مشيرا إلى أن مستويات الفرق في ربع النهائي متقاربة للغاية، وهو ما يزيد من الإثارة في مباريات البطولة.

يذكر أن يورك كان واحدا من أفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي، ونجح في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد، وكان يشكل ثنائيا مميزا مع آندي كول وقتها.

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