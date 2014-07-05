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قرار بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية واتحادها

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قرار بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية واتحادها قرار بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية واتحادها

الرئيس عبدالفتاح

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية وإتحادها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها ، وقد نصت المادة الأولى من القرار بقانون على ما يلي : -

“تمتد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحية الحالية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالي 2014 بشهرين ، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية ، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في شهري يناير وفبراير من العام المقبل 2015 “.

كما نصت مادته الثانية على ما يلي :
> ” تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرراً إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها كالآتي :-

تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات ، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين”.

وتنص مادته الثالثة على ما يلي :-

” تلغى الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه “.

أ ش أ

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