سكاي سبورت: أشلي كول إلى روما

أكدت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية أن الظهير الإنجليزي أشلي كول يستعد للانضمام إلى روما مجانا.

ورحل الظهير الأيسر عن تشيلسي مع نهاية الموسم الماضي بعد عدم تجديد تعاقده مع النادي اللندني.

وأوضحت شبكة سكاي يوم السبت أن الاتفاق بين أشلي وروما قد تم بالفعل، واللاعب سينتقل إلى ذئاب العاصمة بعقد يمتد لموسمين.

وحسبما ذكر دي مارزيو الصحفي الموثوق في الشبكة، فأن الإعلان الرسمي للصفقة من المنتظر أن يكون يوم الاثنين القادم.

ولم يقدم صاحب الـ33 عاما أفضل مواسمه مع تشيلسي إذ لعب 17 من أصل 38 مباراة في الدوري الإنجليزي، وهو أسوأ رقم من حيث المشاركات له طوال ثمان سنوات قضاها مع الـ"بلوز".