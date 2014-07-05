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في رمضان.. احذري المشروبات والعصائر المثلجة

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في رمضان.. احذري المشروبات والعصائر المثلجة في رمضان.. احذري المشروبات والعصائر المثلجة

الخميس 03-07-2014 02:00

مع ارتفاع درجات الحرارة وساعات الصيام الطويلة يقبل كثيرون على تناول المشروبات والعصائر المثلجة بكثرة، لكن يجب الحذر من تقديم المشروبات وقت الإفطار مثلجة حتى لا تصاب المعدة بتشنجات وتقلصات ما يؤدي إلى الإحساس بالألم وعدم الارتياح وسيترتب على ذلك عسر الهضم والألم لباقي اليوم.
ووفقاً لـ«ارابيا»، فإنَّه ينصح بتقديم العصائر باردة وليست مثلجة، والأفضل أن تقدمي لعائلتك عصائر مفيدة تحتوي على الحليب أو التمر أو الفواكه، لتعويض الجسم ما فقده أثناء الصيام والحرِّ من فيتامينات ومعادن، والحرص على عدم الاعتماد على السكر كمحلٍّ للعصائر ومحاولة استبداله قدر الإمكان بعسل النحل لمزيد من الفائدة ولطاقة أكثر.

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سيدتي