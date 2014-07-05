نصائح مهمَّة لمائدة صحيَّة في رمضان

جدَّة ـ نهيل عبد الله

تحرص الأمهات عادةً على مائدة إفطار رمضان على وضع كافة الأصناف ما بين أطعمة غنيَّة بالسعرات الحراريَّة والكميات الكبيرة.

وهذا يقودنا إلى سؤال ماذا يحتاج الجسم من تلك الأطعمة خلال النهار؟

وبحسب اختصاصي التغذية، فإنَّ هناك نصائح مهمَّة يجب الاهتمام بها على مائدة الإفطار لتصبح مائدة صحيَّة ومنها:

- يجب على الأقل تناول 5 ملاعق زيت يومياً مع الأطعمة المختلفة، حيث إنَّ الحميات الغذائيَّة التي لا تحتوي على زيت أو دهون تتسبب في عدم ذوبان 4 فيتامينات مهمَّة وهي فيتامينات A.D.E.K.

- التقليل من تناول المخبوزات بعد الإفطار، بحدٍّ أقصى قطعة في اليوم.

- يمكن تناول التونة من دون تصفيتها كوجبة كاملة مع نصف رغيف خبز ويمكن تناول البصل والجرجير معها.

- تناول المياه بكميَّة كبيرة في السحور لا يعني عدم العطش في اليوم التالي، فالجسم ﻻ يستطيع تخزين المياه وإعادة استخدامها وقت العطش، لكن على العكس ينصح بتناول المياه ما بين الإفطار والسحور.

- يجب تناول الماء خلال الإفطار بكميات بسيطة، وكميَّة كبيرة بين الإفطار والسحور لتعويض الجسم عن فقد المياه طيلة فترة الصيام.

- ينصح بالمشي بعد الإفطار لمدَّة 30 دقيقة في الهواء الطلق أو في المنزل أو ممارسة أي نوع من أنواع الرياضات المختلفة، حيث إنَّ المشي يساعد على حرق الدهون المترسبة في الجسم.