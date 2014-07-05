147 إصابة خلال 72 ساعة في اشتباكات مدينة القدس

أعلنت مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية بمدينة القدس المحتلة، أنها استقبلت ١٤٧ إصابة خلال الـ٧٢ ساعة الماضية، عقب المواجهات التي اندلعت بين الشباب الفلسطيني والقوات الإسرائيلية في مختلف أحياء المدينة المقدسة وضواحيها منذ خطف وقتل الفتى محمد أبو خضير.

وأشارت المستشفى – في بيان لها اليوم السبت – إلى أن الـ ١٤٧ حالة التي تم علاجها في المستشفى وصفت حالة بعضها بالبالغة والحرجة نتيجة الإصابة بالرصاص الحي، فيما تراوحت الإصابات الأخرى ما بين متوسطة وخفيفة، نتيجة الإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وقال مدير عام المستشفى رفيق الحسيني إن “ما ميز أمس وفجر اليوم عن اليومين الماضيين هو وصول حالات احتاجت إلى عمليات جراحية صعبة جداً، إحداها كسر في الجمجمة نتيجة الإصابة برصاصة مطاطية في الرأس، إضافة إلى حالة كسر في عظام القدم جراء الإصابة المباشرة بالرصاص الحي”.

وأشار إلى وصول إصابات للمستشفي وحالات أخرى نتيجة الضرب المبرح “بالهراوات” على أيدي قوات الاحتلال، مما سبب كسوراً في مختلف الأطراف وأماكن أخرى في الجسم، كما وصلت المستشفى حالات أخرى مصابة بالحروق نتيجة الإصابة بشظايا القنابل الصوتية والاختناق بالغاز، إضافة إلى إصابات في العيون.

وأوضح أن نوعية الرصاص المطاطي الذي يطلقه جنود الاحتلال على الشبان هو نوع يختلف عن السابق، من حيث قدرته على إحداث إصابات وأضرار أخطر، وألم مضاعف في مختلف أعضاء الجسم، لكن باختراق أقل.

وأكد “الحسيني” أن الأزمة لم تنته بعد، ويبدو أن حدتها قد ازدادت بالأمس، وبالتالي لايزال مستشفى المقاصد في وضع تأهب كامل لاستقبال جميع الحالات، مجدداً دعوته إلى الإسراع للتبرع بالأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية للتفاعل مع هذا الكم الكبير من الجرحى، ولسدّ العجز والتناقص في المخزون، مبيناً أنه تتم معالجة جميع الإصابات التي تصل المستشفى بشكل مجاني، مطالباً الجهات المانحة وأهل الخير بتقديم الدعم المطلوب في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها القدس ومستشفى المقاصد، لتتمكن المستشفى من الاستمرار بأداء واجبها الوطني والإنساني والصمود في قلب المدينة المقدسة.

وتشهد مدينة القدس حالياً حالة من التوتر والغضب الشعبي واشتباكات تتجدد من وقت لآخر بين الشباب وقوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ خطف وقتل الفتى محمد أبو خضير (١٦ عاما) من منطقة “شعفاط” فجر الأربعاء الماضي على أيدي مستوطنين يهود قاموا بحرقه حياً انتقاما لمقتل المستوطنين الثلاثة بالخليل، وقد امتدت المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية فجر السبت إلي داخل الخط الأخضر خاصة منطقة المثلث، وأسفرت عن اعتقال عدد من المتظاهرين.

> أ ش أ