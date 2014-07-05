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« التمر» فى رمضان .. صديق للرشاقة ويساعد على الهضم

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« التمر» فى رمضان .. صديق للرشاقة ويساعد على الهضم « التمر» فى رمضان .. صديق للرشاقة ويساعد على الهضم

 

يحرص المصريون، على تناول «التمر » أثناء الأفطار ، خلال شهر رمضان الكريم، وكان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبدأ طعام إفطاره بـ”التمر والماء” ‏وأحيانًا التمر والحليب، وقال  ” إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة فإن لم يجد فالماء فإنه طهور”

وتتحدد أهميته فى أنه يساعد على سهولة الهضم خاصة بامتناع المعدة عن الطعام لفترة طويلة مما يتسبب في حدوث عسر هضم، ويقلل الشعور بالجوع مما يمنع الإفراط في تناول الطعام، إعداد المعدة لاستقبال الطعام بعد فترة الصوم مما يساهم في إفراز العصارات في الجهاز الهضمي وتسهيل عملية هضم الطعام.

وأثبتت الدراسات أن التمر يعمل على التخلص من تجاعيد البشرة التى تظهر بتقدم العمر لأنه يحوى على الكولاجين وفيتامين “C” ، اللذان يعملان على تجديد و حيوية البشرة .

ويعمل التمر أيضاً على زويد الجسم بالسكر الطبيعي الذي ينشط من وظائف المخ والأعصاب، وحماية الصائم من الإمساك والإفراط في تناول النشويات واللحوم التي قد تتسبب في أمراض وراثية مثل السكر والنقرس والتهاب المرارة والبواسير، وتوافر مادة البكتين التي تحمي من تسوس الأسنان.

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