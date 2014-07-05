بالصور.. رمضان في الصين.. عبادات وطقوس مُبهجة وبخور أمام مقابر الأئمة

يتميز شعب الصين بعادات متميزة، خلال شهر رمضان الكريم، حيث يحرص الكبار والصغار النساء والرجال على التجمع لأداء الصلاة، والمشاركة فى اعداد وجبات الإفطار، فى طابع احتفالى مبهج .

ويتجمع رجال الدين وهم يحملون البخور أمام مقابر الأئمة، ثم يتجمعون مع المصلين لماقشة الأمور الدينية ، ومشكلات حياتهم المختلفة، وترديد الأدعية والتضرع إلى الله .

أما سيدات الصين، فيحرصن على مشاركة بعضهن فى اعداد وطهى الطعام خلال فترات النهار بكل حب ومودة ، وفى الذهاب معاً لتأدية الصلاة ، كما يحرصن على دعوة جيرانهن البسطاء لتناول الإفطار مع الأسرة، حتى يشعرن بروح «اللمة والعائلة » .

وفى أول جمعة فى شهر الكريم، حرص الصينيون على التوجه للمساجد،لأداء الصلاة وعلى رأسهم كبار السن والأطفال،