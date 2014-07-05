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بالصور.. رمضان في الصين.. عبادات وطقوس مُبهجة وبخور أمام مقابر الأئمة

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China's Hui Muslim Minority Celebrate The Muslim Holy Fasting Month of Ramadan

صائمون يفطرون في مسجد نيوجيه ببكين

يتميز شعب الصين بعادات متميزة، خلال شهر رمضان الكريم، حيث يحرص الكبار والصغار النساء والرجال على التجمع لأداء الصلاة، والمشاركة فى اعداد وجبات الإفطار، فى طابع احتفالى مبهج .

 

 

 

 

ويتجمع رجال الدين وهم يحملون البخور أمام مقابر الأئمة، ثم يتجمعون مع المصلين لماقشة الأمور الدينية ، ومشكلات حياتهم المختلفة، وترديد الأدعية والتضرع إلى الله .

رجال دين يحملون البخور أمام مقابر الأئمة قبل صلاة الجمعة.

رجال دين يحملون البخور أمام مقابر الأئمة قبل صلاة الجمعة.

 

رجال وأطفال يقومون بالدعاء أمام مقابر الأئمة.

رجال وأطفال يقومون بالدعاء أمام مقابر الأئمة

 

أما سيدات الصين، فيحرصن على مشاركة بعضهن فى اعداد وطهى الطعام خلال فترات النهار بكل حب ومودة ، وفى الذهاب معاً لتأدية الصلاة ، كما يحرصن على دعوة جيرانهن البسطاء لتناول الإفطار مع الأسرة، حتى يشعرن بروح «اللمة والعائلة » .

 

China's Hui Muslim Minority Celebrate The Muslim Holy Fasting Month of Ramadan

 

وفى أول جمعة فى شهر الكريم، حرص الصينيون على التوجه للمساجد،لأداء الصلاة وعلى رأسهم كبار السن والأطفال،

صينيون يغادرون بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد نيوجيه ببكين.

صينيون يغادرون بعد أداء صلاة الجمعة في مسجد نيوجيه ببكين

China's Hui Muslim Minority Attend First Friday Prayers Of Ramadan

صيني ينتظر أول صلاة جمعة برمضان

 

رجال وأطفال صينيين يصلون في مسجد تانتشينغ قبل رمضان.

رجال وأطفال صينيين يصلون في مسجد تانتشينغ قبل رمضان

 

رجال يصلون صلاة الجمعة في مسجد تانتشينغ في مقاطعة شاندونغ شرق الصين.

رجال يصلون صلاة الجمعة في مسجد تانتشينغ في مقاطعة شاندونغ شرق الصين.

 

 

 

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