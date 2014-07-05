بالفيديو.. أول خطبة علنية لـ”أبو بكر البغدادي” بالموصل بعد سيطرة “داعش” عليها

أصدرت مؤسسة الاعتصام التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا لزعيم التنظيم إبراهيم البدري واسم شهرته أبو بكر البغدادي، يظهر فيه للمرة الأولى وهو يلقي خطبة الجمعة في الجامع الكبير “الحدباء” بمدينة الموصل العراقية أمس.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي التسجيل الذي بثته العديد من حسابات تويتر التابعة لأعضاء وقيادات التنظيم، بينما لم يتسن للجزيرة نت بعد التحقق من صحته.

يذكر أن التنظيم أعلن في أواخر يونيو الماضي قيام ما وصفها “بالخلافة الإسلامية” وتنصيب البغدادي “إماما وخليفة للمسلمين في كل مكان”، ودعا الفصائل الجهادية في مختلف أنحاء العالم إلى مبايعته.

كما أعلن التنظيم حينها أنه تم إلغاء الاسم القديم “تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام” ليقتصر على “الدولة الإسلامية”، وهو قرار اتخذه أهل الحل والأعيان والقادة، بحسب المتحدث باسم التنظيم أبو محمد العدناني.

وبعد ذلك دعا البغدادي الذي نصبه التنظيم “خليفة للمسلمين” من سماهم المجاهدين للهجرة إلى “دولة الخلافة”.

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