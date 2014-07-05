رئيس جامعة جنوب الوادى يتفقد اختبارات قدرات الثانوية العامة

تفقد الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى صباح اليوم، اختبارات القدرات للحاصلين على الثانوية العامة عام 2014 والراغبين في الالتحاق بكليات التربية الرياضية، شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، وكلية التمريض.

وأطمئن رئيس الجامعة من الطلاب، على راحتهم وتسهيل كافة الأجراءات لهم وتواجد اللوحات الإرشادية كما إطمئن على سير العمل بهذه الكليات، وأكد رئيس الجامعة أن العمل فى كافة الكليات سواء بالحرم الجامعى بقنا أو كليات السياحة والفنادق او الفنون الجميلة منتظم.

وفى نفس السياق قام رئيس الجامعة بزيارة تفقدية لمنشآت الجامعة، واطمئن على غرفة التحكم (Control Room) والتى تضم اجهزة الحماية والخوادم (Security devices and Servers ) الخاصة بشبكة الإنترنت بالجامعة.