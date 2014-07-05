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بالصور والفيديو … “بولاق الدكرور” تغرق وسط إهمال تام من المسئولين

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بالصور والفيديو … “بولاق الدكرور” تغرق وسط إهمال تام من المسئولين بالصور والفيديو … “بولاق الدكرور” تغرق وسط إهمال تام من المسئولين

رصدت عدسة وكالة ONA للأنباء، شبه إنهيار و تصدع لمنازل منطقة بولاق الدكرور، و طفح لمياه الصرف الصحي داخل المنازل، مما تسبب في تصدع هذه المنازل وأصبحت غير مؤهلة للاستخدام الآدمي.

و قالت إحدى المتضررين، إنها منذ حلول الشهر الكريم وهي تقيم في الشارع، بسبب غرق منزلها، كما تقوم بقضاء حاجتها عند الجيران علي حد قولها.

و قالت أخري، إن الروماتيزم قد صابها، بسبب المياه الملوثة التي أغرقت منازلهن.

وأجمع الأهالي علي إهمال دور الدولة لهم في توفير عيشة كريمة، و ناشدوا المسؤليين بالنظر إلى أحوالهم وحل مشاكلهم.

أحمد سامح

 

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