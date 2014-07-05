أسوأ عادات تناول الطعام في رمضان

مع حلول شهر رمضان الفضيل, يبدى بعض الأشخاص بالبحث عن الطريقة الصحية للتعامل مع الصيام و الإفطار, و ذلك لتجنب المشاكل الناتجة عن بعض الأخطاء أو العادات السيئة المرتبطة في هذا الشهر, و بالنسبة للطعام في رمضان لا يجب أن يعيره المرء كل ذلك الاهتمام كونه شهر الصيام و ليس شهر الطعام, في ما يلي أبرز العادات السيئة و الأخطاء التي تحدث في رمضان و المتعلقة بالطعام.

الإفراط في الإفطار

إن تناول كمية كبيرة جدا من الطعام بعد صيام يوم طويل, يمكن أن يشكل عبء على الجهاز الهضمي, و قد يتسبب بعسر الهضم, كما يمكن أن يتسبب تناول الكميات الكبيرة في ارتداد الأطعمة و الأحماض من المعدة للمريء و بالتالي يتسبب في حرقة المعدة, و لذلك يتوجب على المرء أن يسيطر على شهيته و لا يتبع المغريات و يأكل باعتدال.

الأطعمة الدهنية

إن تناول الأطعمة التي تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية و عدم القيام بالكثير من النشاط الجسماني في رمضان, قد يقود المرء لزيادة في الوزن, و بالتالي يتوجب على المرء تجنب مثل هذه الأطعمة, و التوجه لأطعمة لا تحتوي على كميات كبيرة من الدهون و السعرات الحرارية, و يفضل القيام ببعض التمارين يوميا.

تناول الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر

إن تناول السكريات بشكل كبير يعني أن يكتسب المرء العديد من السعرات الحرارية دون أي قيمة غذائية أخرى, و بالتالي فأن المرء يعرض نفسه لزيادة الوزن, و لذلك يتوجب عليه أن يقوم بترطيب جسمه عن طريق تناول الماء بدلا من هذه المشروبات, و كما يفضل اختيار الفاكهة المجففة بدلا من الطازجة لاحتواها على كميات أقل من السكر.

التغاضي عن وجبة السحور

إن وجبت السحور مهمة جدا على الرغم من ان العديد من الأشخاص يتغاضوا عن تناولها, و تعتبر وجبة السحور هي المزود الرئيسي للطاقة من أجل الاستعداد لصيام اليوم المقبل, و لتناول أفضل وجبة سحور, يفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات مركبة و ألياف, حيث أنها تحتاج مدة زمنية أطول من غيرها لتتفكك داخل الجسم, و بالتالي فأنها تطلق الطاقة للجسم ببطء و بذلك يتم توزيعها على أطول فترة زمنية, و كما ينصح بتناول البروتينات للسيطرة على الشهية.