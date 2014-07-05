نيكولاس كايج يستقبل حفيده الأول

يعيش النجم العالمي Nicolas Cage في هذه الفترة حالة من السعادة، بعد ولادة حفيده الأول Lucian Augustus Coppola .

Weston Cage البالغ من العمر 50 عاماً وزوجته Danielle البالغة من العمر 23 سنة، إستقبلا طفلهما نهار الإثنين، وأطلقا عليه هذا الإسم تيمناً بجد Weston الراحل.

وقال Cage: نقدّر جدّي August كثيراً.. لقد كان في قمّة الذكاء والعبقرية.

Weston و Danielle تزوجا في الـ 2013، وفي شهر آذار من العام الحالي أعلنا خبر حمل Danielle بمولودهما الأول.

يذكر ان Weston Cage هو إبن الممثل الأمريكي Nicolas من حبيبته السابقة الممثلة Christina Fulton، كما ان الأخير متزوج حالياً من Alice Kim ولديهما ولد في السابعة من عمره ويدعى Kal-El.

لا بد من الإشارة إلى أن Nicolas Cage الذي واجه شائعة وفاته العام الماضي، هو من النجوم الذين يعشقون الدراجة.

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