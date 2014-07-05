ليا ميشيل تنفي خبر حملها وتكشف تعرّض حسابها للقرصنة

نفت الممثلة الأمريكية Lea Michele الأخبار التي أفادت بحملها من حبيبها Matthew Paetz، بالرغم من إعلانها ذلك في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكشفت Michele البالغة من العمر 27 عاماً عن أنّ حسابها على "تويتر" تعرّض للسرقة والقرصنة، مشيرة إلى أنها ليست هي من أعلن الخبر.

وقد جاء في التغريدة: "قبل أن يخرج الخبر إلى الوسائل الإعلامية، أريد أن أعلم جمهوري بأنني حامل بصبي".

يُشار إلى أن Lea Michele تعيش حالياً علاقة عاطفية مع المعالج الفيزيائي Matthew Paetz، بعد أن كانت مرتبطة بالممثل Cory Monteith الذي توفّي في تموز 2013 داخل غرفته في فندق Fairmont Pacific Rim بـ Vancouver عن عمر ناهز الـ 31 عاماً.

وبالعودة إلى الوراء، نرى أنّ هذه المرة ليست الأولى التي يواجه فيها نجوم مسلسل Glee موقفاً مماثلاً، إذ منذ أيام سرق شخص مجهول حساب الممثل Chris Colfer على "تويتر"، وكتب: "لظروف شخصيّة، تم استبعادي من مسلسل Glee .. سأشرح لكم قريباً ما الأمر".

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