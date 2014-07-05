ما حقيقة الطفل السري لعائلة كردشيان؟

يبدو أنّ أسرار وخفايا نجوم هوليوود لا تنتهي أبداً، وآخرها كان اعتراف النجم Rob Kardashian بوجود ابن سرّي له.

Kardashian البالغ من العمر 27 عاماً كشف هذا الأمر من خلال تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال: "غداً سأكون مع ابني.. لا أستطيع الإنتظار لمشاهدة الألعاب النارية مع رجلي الصغير".

بعد هذه التغريدة الصادمة، انهالت التعليقات على Rob، فأعلن لاحقاً أنّها مجرّد مزحة لا أساس لها من الصحة، وقال: "كلّ من يعرفني كان متأكّداً أن ليس لديّ أيّ ولد".

أما الجانب المضحك من الموضوع، فهو أنّ kris jenner، والدة Rob Kardashian، أرسلت له email لتستوضح منه حقيقة الأمر.

وبالرغم من تأكيد Rob أنّ كلّ ما قاله مجرّد خدعة، إلا أنّه أثار الشكوك والتساؤلات بشكل واضح، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يلمّح فيها إلى وجود ابن له.

ففي 20 حزيران من العام الحالي، كتب Kardashian: "أقول لوالدة طفلي: أحبّك".

وفي العام الماضي، نشر Rob تغريدة، ذكر فيها أنّ لديه ابناً يُدعى Robert ، قبل أن يُبادر إلى إزالتها.

وقبل ذلك، في سنة 2009، وخلال محادثة بينه وبين النجمة Nicole Richie ، قال Rob: "ابني لا يبقى في لوس أنجلوس للأسف".

واحتمال وجود طفل سري في عائلة Kardashian لم يعد ضئيلاً بعد كلّ هذه التلميحات، لكن لا يُمكن معرفة الحقيقة إلا في حال صدور تصريح مؤكّد من أحد أفراد العائلة.

يُذكر أن علاقة Rob بشقيقته Kim Kardashian شهدت توترا في الآونة الأخيرة بعد أن قام بحذفها من لائحة من يتابعهم على تويتر، وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن تغيّب عن زفاف الموسم الخاصّ بـ Kim وKanye west لأسباب غير مقنعة، أهمّها عدم إرادته الظهور في الصور بوزنه الزائد.

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