بالصور.. «داعش» يفجر مساجد ومراقد بينها مرقد شيخ الصوفية أحمد الرفاعي بالعراق

بث تنظيم “الدولة الإسلامية” الجهادي المتطرف داعش، على حسابه على ”تويتر”، تقريرا مصورا تحت عنوان “هدم الأضرحة والأوثان في ولاية نينوى”، تضمن صوراً لهدم وتفجير مجموعة من المراقد والأضرحة السنية ودور العبادة الشيعية .

ومن بين الأضرحة التي تم نسفها بحسب ما ظهر في الصور ضريح الشيخ فتحي وقبر البنت ومزار وقبر شيخ الطريقة الصوفية احمد الرفاعي، وقد هدمت هذه المراقد بواسطة الجرافات.

وشمل التقرير أيضاً صوراً لتفخيخ وتفجير مساجد شيعية في الموصل (350 كيلومتر شمال بغداد) وتلعفر (380 كيلومتر شمال بغداد)، وبينها حسينيتا جواد وقدو في تلعفر وحسينية القبة وسط الموصل.

وأكد أحد عناصر التنظيم “، إن الإسلام يؤكد على هدم الأضرحة “حتى تسوى بالأرض”، ويعتقدون كذلك أن القباب التي على القبور يجب هدمها كلها لأنها “أسست على معصية الرسول محمد”، صلى الله عليه وسلم.

و سادت حالة من الاستياء والغضب العارم، بين سكان الموصل ، بسبب تلك، حيث اعتبروها طمسا لحضارة مدينتهم ، وتزيل أماكن عريقة قائمة منذ ألاف السنين .

واتخذ عناصر تنظيم داعش، من مطرانية الكلدان والسريان الارثوذكس في حي الشرطة شرق الموصل، مقرا لهم ورفعوا علمهم عليها بعد إزالة الصلبان .