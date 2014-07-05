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عودة حركة القطارات لخط السويس– الإسماعيلية بعد توقف 300 يوم

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عودة حركة القطارات لخط السويس– الإسماعيلية بعد توقف 300 يوم عودة حركة القطارات لخط السويس– الإسماعيلية بعد توقف 300 يوم

قال اللواء العربي السروي محافظ السويس، أن حركة القطارات عادة للعمل صباح اليوم السبت، رسمياً لخط الركاب السويس الإسماعيلية بعد توقف استمر 300 يوم .
> وأضاف محافظ السويس أن القطار تحرك بشكل مؤمن وبدون اى مشاكل وأنهم منتظم يوميا فى الحركة .

كان المهندس هاني ضاحي وزير النقل أثناء زيارته للسويس الاربعاء الماضي، وافتتاح ميناء بور توفيق، أمر بعودة حركة الركاب لقطار السويس يوم السبت القادم خط الإسماعيلية ، وقال الوزير على هامش افتتاح ميناء بور توفيق أن عودة حركة القاهرة على خط القاهرة مازال تحت الدراسة ،وكان محافظ السويس والقوي السياسية ومسئولو حزب الوفد والتجمع طالبو من الوزير عودة حركة الركاب بعد توقف استمر 300 يوم لدواعي أمنية .

يذكر أن الحركة توقفة بعد العثور على 3 دانات في 7 سبتمبر 2013 مثبتين على شريط السكة الحديد فى منطقة أبو عارف بحي الجناين معدين تفجير.

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