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“داعش” يجبر المصلين على مبايعة “البغدادي” خليفة للمسلمين عقب صلاة الجمعة

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“داعش” يجبر المصلين على مبايعة “البغدادي” خليفة للمسلمين عقب صلاة الجمعة “داعش” يجبر المصلين على مبايعة “البغدادي” خليفة للمسلمين عقب صلاة الجمعة

أجبرت مليشيات “الدولة الإسلامية في العراق والشام” – داعش – سكان الموصل على حضور صلاة الجمعة أمس لمبايعة زعيم التنظيم، أبوبكر البغدادي، الذي نصب نفسه كخليفة لـ”دولة خلافة” زعمت الحركة المتشددة إعلانها بمناطق سيطرتها بسوريا والعراق.

ونقلت قناة “العراقية” الرسمية عن إبراهيم الطائي، عضو مجلس أعيان الموصل، إن “داعش” عاقبت المتخلفين عن حضور الصلاة و”المبايعة” 50 جلدة.

وطبقا للمصدر بان “داعش” دعت سكان الموصل، عبر مكبرات الصوت، للحضور لأداء صلاة الجمعة، وتهديد من يتخلف بالجلد.

ويشار إلى أن “داعش” بدأت هجومها المباغت في العاشر من الشهر الماضي، بفرض سيطرتها على الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، قبل الاستيلاء على كامل محافظة نينوى وبعض مناطق محافظة صلاح الدين، مع فرار قوات الامن العراقية عن مواقعها العسكرية، إلا أن الأخيرة تمكنت لاحقا من استرداد بعض المناطق، على حد ما نقلت وسائل إعلام رسمية.

والأسبوع الماضي، اعلن “داعش” عن قيام دولة الخلافة وزعيم التنظيم، البغدادي، كـ”خليفة للمسلمين” ودعا الفصائل الجهادية في مختلف أنحاء العالم لمبايعته

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