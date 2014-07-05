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اليوم.. بدء اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية

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اليوم.. بدء اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية اليوم.. بدء اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية

تبدأ كلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية، اليوم السبت عقد اختبارات القدرات الخاص بطلبة الثانوية العامة والذي يحدد قبول الطالب في الكلية من عدمه.

وتنعقد اختبارات القدرات النظرية والعملية على مدار أسبوع كامل بحيث تكون مقسمه الي جزئين، الجزء الاول خاص بالطلبة التي ترغب في الانضمام لقسم ” الفنون” بينما يضم الجزء الثاني الإختبارات الخاصة بالطلاب الراغبين فى الإلاتحاق بقسم ” العمارة”.

وتنعقد تلك الاختبارات بمقر الكلية بمنطقة لوران بشرق الاسكندرية تحت اشراف إدارة الكلية ورؤساء الأقسام والأساتذة المتخصصين.

وتحدد تلك الاختبارات نسبة المقبولين بالكلية خلال العام الدراسي المقبل 2014/ 2015، بعد أن يقوم الطلاب بسحب الاستمارات الخاصة بطلبات الالتحاق بالكلية مع ارفاق اثبات خوض امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى 2013/ 2014.

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