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مدرب ألمانيا: لن يفلت منا المونديال هذه المرة

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مدرب ألمانيا: لن يفلت منا المونديال هذه المرة مدرب ألمانيا: لن يفلت منا المونديال هذه المرة

أعرب مدرب الألماني لكرة القدم يواكيم لوف عن ثقته الكبيرة في ذهاب فريقه حتى المباراة النهائية لكأس العالم في البرازيل وذلك عقب الفوز على فرنسا بهدف دون مقابل أمس الجمعة في الدور ربع النهائي.

وقال : ” الوصول إلى دور الأربعة نتيجة جيدة مسبقا وإذا بلغنا هذا الدور فلأننا نستحق ذلك والنتائج تتحدث عن ذلك، وسنحاول الذهاب إلى المباراة النهائية، وسنبذل كل ما في وسعنا كي ننجح هذه المرة” في إشارة إلى فشل المانشافت في التتويج باللقب منذ عام 2002 م عندما خسرت النهائي أمام البرازيل و2006 م و2010 م عندما خرجت في دور الأربعة.

وقال : “أسلوب لعب المنتخب الألماني تغير كثيرا منذ عام 2006 م، ولم يعد لدينا نفس اللاعبين، إلى جانب التغييرات الاضطرارية من أجل تطوير أسلوب المنتخب”، وأضاف : “قام المنتخبان بعمل جيد من الناحية الدفاعية، كما كانا جيدين في الهجوم لكن الفرص لم تترجم إلى أهداف”.

وذكر أن المهاجمين الفرنسيين كانوا أقوياء جدًا ولكننا حصلنا أيضا على فرص في الدقائق الأخيرة من المباراة لم نستغلها جيدا، واعتبر أن المنتخبين كانا جيدين من الناحية التكتيكية من الجانب الدفاعي ونجحنا في السيطرة على المهاجم بنزيمة، وأشاد لوف بحارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير، وقال : “لدينا ثقة كبيرة في نوير، وضمان لخط الدفاع، وهو أحد أفضل حراس المرمى في العالم منذ عام 2010م”.

وأضاف : ” ليس من السهل بالنسبة إلى المنتخبات الأوروبية اللعب في تمام الساعة الواحدة ظهراً فالشمس حارة جداً، وكانت المهمة صعبة أيضا للفرنسيين، ومن الصعب التحكم في الكرة وفرض الكثافة الضرورية لتقديم المستوى العالي”.

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