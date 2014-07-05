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ننشر تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات بمحافظة السويس

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ننشر تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات بمحافظة السويس ننشر تعريفة الأجرة الجديدة للمواصلات بمحافظة السويس

صرح اللواء العربي السروي محافظ السويس، أنه اعتمد منذ قليل تعريفة الأجرة الجديدة لحركة النقل الداخلي والخارجي حيث أوضح المحافظ فى تصريحات خاصة أنه قررت زيادة الاجرة الداخلية بجميع الخطوط 25 قرش فقط .

أضاف محافظ السويس أنه تقرر زيادة الاجرة فى الخطوط الخارجية، لتصبح السويس خط المرج 14 جنيها ونصفا بدلا من 11 والاسماعيلية 11 جنيها وبورسعيد 22 جنيها والمنصورة وطنطا 27.5 جنيه والزقازيق 20 جنيه والاسكندارية 55 جنيه والسويس المنيب 17 جنيه بدلا من 15 .

تابع محافظ السويس أن القرار جاري كتابته ثم اعتمادة والتوقيع عليه بشكل رسمي ونشره بالشوارع والميادين وتوزيعه على السائقين عصر اليوم.

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