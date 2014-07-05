تكتل القوي الثورية: رفع أسعار الوقود ضربة موجعة لآمال وطموحات الشعب من الثورة

أكد صفوت عمران، أمين عام تكتل القوي الثورية الوطنية، أن رفع أسعار الوقود هو ضربة موجعة لآمال وطموحات الشعب، الذي توقع ان تساهم ثورة يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو في تخفيف اعبائه وتوفير حياة كريمة له.

وقال إن الاوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، ليست مبررًا لتحميل المواطن فوق طاقته.

وتابع إن تلك القرار من الحكومة، تثير القلق لدي النفوس من مستقبل الأوضاع في مصر، محذرًا من انها سوف تتسبب في موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار التي لن يستطع الموطن المصري تحملها، مقللًا من قدرة الحكومة علي ضبط الأسعار.

و أكد أن الحديث عن إحالة أي سائق او بائع يرفع الأسعار لجهاز الكسب غير المشروع، هو نكتة سخيفة ومجرد وهم وخيال لا يمكن تنفيذه علي ارض الواقع.

أ ش أ