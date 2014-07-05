“المنوفية” تزيد تعريفة الركوب 50 قرشاً والسائقون يضاعفون الأجرة

أصدر الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية قرارا، رقم 663 لسنة 2014 بشأن تعديل تعريفة الركوب بالسيارت الأجرة والسرفيس السارية بدائرة المحافظة لتكون زيادة التعريفة الفعلية الحالية للخطوط الداخلية بمقدار 25 قرشا وزيادة تعريفة الأجرة التى تربط المحافظة بالقاهرة بمقدار 50 قرشا ما عدا الإسكندرية بمقدار 1 جنيه، وأشار القرار إلى أن تاكسي العداد بعاصمة المنوفية، تكون التسعيرة بحد أقصي 5 جنيهات داخل مدينة شبين الكوم .

ووجه الدكتور احمد شيرين فوزى محافظ المنوفية إدارة المرور بتشديد الرقابة على مواقف السيارات لضمان التزام سائقي السيارات العاملة علي الخطوط المختلفة بالتعريفة الجديدة ومحاسبة المخالفين وإلزام السائقين بكتابة التعريفة الجديدة على مقدمة السيارات وإلزام السيارت بخطوط السير المقررة بين المواقف.

وأكد على ضرورة تحميل السيارة بالأعداد المقررة لها وإلزام رؤساء الوحدات المحلية و المدن بمتابعة تنفيذ التعريفة المشار إليها بكل دقة، وإلزام مشروع مواقف سيارات الأجرة بوضع لافتات ظاهرة بالمواقف بتعريفة الركوب الجديدة.

كما صرح محافظ المنوفية، أنه سيتم تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من اليوم مع تكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المواقف الرسمية وتكثيف الحملات المرورية، للقضاء تماماً على المواقف العشوائية وتطبيق القانون على كل مخالف يقوم بزيادة تعريفة الركوب عن النسبة المقررة وذلك في كافه مواقف السرفيس والمحاور المرورية والميادين العامة.

ومن جانبهم أحتج السائقون على التعريفة الجديدة، مؤكدين أنها لا تتناسب مع الزيادة الكبيرة فى أسعار الوقود التى وصلت 70 % وقرروا رفع أجرة القاهرة – الباجور 7 جنيه بدلا من 5 جنيه، و شبين الكوم – القاهرة 10 جنيه بدلا من 7 جنيه وغلاء الخطوط بين مراكز المحافظة والعاصمة شبين الكوم جنة واحد .

فيما رفض سائقو التاكسى الإلتزام بتعريفة 5 جنيه مؤكدين أن التعريفة كانت 5 جنيه فى الأساس ولم تكفى سد إحتياجاتهم من بنزين وصيانة وأقساط للسيارة وتم رفعها إلى 8 جنيهات.