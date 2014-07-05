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بالصور.. «داعش» يفجر أضرحة ومراقد في نينوى بالعراق

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تفخيخ ونسف معبد "حسينية القبة" في الموصل

تفخيخ ونسف معبد “حسينية القبة” في الموصل

 

بث تنظيم “الدولة الإسلامية” الجهادي المتطرف داعش، على حسابه على  ”تويتر”، تقريرا مصورا تحت عنوان “هدم الأضرحة والأوثان في ولاية نينوى”، تضمن صوراً لهدم وتفجير مجموعة من المراقد والأضرحة السنية ودور العبادة الشيعية .

 

 

 

 

 

ومن بين  الأضرحة التي تم نسفها بحسب ما ظهر في الصور ضريح الشيخ فتحي وقبر البنت ومزار وقبر شيخ الطريقة الصوفية احمد الرفاعي، وقد هدمت هذه المراقد بواسطة الجرافات.

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هدم مرقد “قبر البنت” في الموصل

وشمل التقرير أيضاً صوراً لتفخيخ وتفجير مساجد شيعية في الموصل (350 كيلومتر شمال بغداد) وتلعفر (380 كيلومتر شمال بغداد)، وبينها حسينيتا جواد وقدو في تلعفر وحسينية القبة وسط الموصل.

تفخيخ ونسف معبد "حسينية سعد بن عقيل" في تلعفر

تفخيخ ونسف معبد “حسينية سعد بن عقيل” في تلعفر

وأكد أحد عناصر التنظيم “، إن الإسلام يؤكد على هدم الأضرحة “حتى تسوى بالأرض”، ويعتقدون كذلك أن القباب التي على القبور يجب هدمها كلها لأنها “أسست على معصية الرسول محمد”، صلى الله عليه وسلم.

هدم ضريح ومزار "أحمد الرفاعي" في ناحية المحلبية

هدم ضريح ومزار “أحمد الرفاعي” في ناحية المحلبية

و سادت حالة من الاستياء والغضب العارم، بين  سكان الموصل ، بسبب تلك، حيث اعتبروها طمسا لحضارة مدينتهم ، وتزيل أماكن عريقة قائمة منذ ألاف السنين . 

هدم ضريح ومزار "الشيخ إبراهيم" في ناحية المحلبية

هدم ضريح ومزار “الشيخ إبراهيم” في ناحية المحلبية

واتخذ عناصر تنظيم داعش، من مطرانية الكلدان والسريان الارثوذكس في حي الشرطة شرق الموصل، مقرا لهم ورفعوا علمهم عليها بعد إزالة الصلبان .

هدم مرقد "قبر البنت" في الموصل

هدم مرقد “قبر البنت” في الموصل

تفخيخ ونسف معبد "حسينية قدو" في تلعفر

تفخيخ ونسف معبد “حسينية قدو” في تلعفر

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