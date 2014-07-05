وزير الإسكان يقوم بجولة بمدينة 6 أكتوبر شملت “ابنى بيتك” ومشروع المياه

قام الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة صباح اليوم، بمدينة ٦ أكتوبر، شملت تفقد خطوط محطة مياه المدينة، والمنطقة الخامسة بمشروع “ابنى بيتك”، ووحدات المشروع القومى للإسكان.

بدأت الزيارة، بتفقد أعمال تركيب الخطوط بمحطة مياه أكتوبر، حيث أكد مسئولو جهاز المدينة أن خطوط مشروع محطة مياه أكتوبر مصممة لتستوعب ١,٧ مليون م٣ مياه، والمرحلة الأولى بالمحطة ستعمل بطاقة ٤٠٠ ألف م٣ يوميا، وستسهم فى تحسين الخدمة بالمدينة، ومواجهة الزيادات السكانية المستقبلية.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولى، بعدها لتفقد وحدات المشروع القومى السابق للإسكان، التى سبق أن كلف برفع أكوام “الرتش” والمخلفات المحيطة بها فى زيارة سابقة للمدينة، حيث أكد رئيس جهاز المدينة أنه تم رفع المخلفات، وستبدأ خلال أيام فرق الزراعة والتشجير أعمالها.

وأثناء وجوده اشتكى أحد السكان للوزير من انقطاع الكهرباء بالمنطقة، وهو ما يعرض أجهزتهم الكهربائية للتلف، كما أن هناك انقطاع مستمر للمياه، وعلى الفور أجرى وزير الإسكان اتصالًا بمسئولى شركة المقاولات المكلفة بتشغيل مشروع المياه بالمنطقة، وكلفه بالمجىء اليوم وحل المشكلة مع السكان، وكلف صاحب الشكوى بالتواصل معه فى حالة عدم حل المشكلة، أما عن مشكلة انقطاع وضعف الكهرباء فأكد مسئولو جهاز المدينة أنه سيتم تركيب محول جديد بالمنطقة خلال يومين على أقصى تقدير، فأكد الوزير أنه سيتابع حل هذه المشكلات بنفسه.

وتجول وزير الإسكان بالمنطقة الخامسة بمشروع “ابنى بيتك”، وزار وحدة صحة الأسرة بالمنطقة، واطمأن على تشغيلها، وتقديم الخدمات الصحية للسكان، كما زار السوق التجارية بالمنطقة، وأكد أن توافر المرافق والخدمات المختلفة هو الذى سيشجع المواطنين على الإقامة بهذه المناطق الجديدة.

كما استمع الوزير، إلى مطالب مواطنين من سكان المنطقة الخامسة بالاهتمام بالمواصلات، وإصلاح بعض تسربات المياه، فأكد مسئولو جهاز المدينة، أنه تم تخصيص ٧ سيارات بصورة مبدئية ستعمل بمناطق ابنى بيتك السبع، أما بشأن تسرب المياه فأكدوا أنه سيتم الإصلاح على الفور، فتقدم المواطنون بالشكر، وأكدوا أنهم يلمسون وجود اهتمام فى الفترة الأخيرة بالمشروع وسكانه، سواء من ناحية الاهتمام بالمرافق أو الخدمات المختلفة، فمنذ شهور لم تكن هناك طرق أو مرافق، ووجود مرافق وخدمات هو ما شجعهم وغيرهم على الانتقال والإقامة.

أ ش أ