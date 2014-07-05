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الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية المغرب

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الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية المغرب الرئيس السيسي يستقبل وزير خارجية المغرب

رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى

استقبل الرئيس عبد الفتاح ، صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، صلاح الدين مزوار، وزير الشئون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير محمد سعد العلمي، سفير المملكة المغربية بالقاهرة.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي نقل للرئيس السيسي تحيات وتقدير الملك محمد السادس، ملك المغرب، وتمنياته لمصر، دولة وشعبًا، بكل الخير والتقدم والأزدهار، كما نقل دعم جلالته الكامل لمصر ولكل ما يرتبط بتحقيق استقرار ورفاهية الشعب المصري، وتطلع المغرب لإستمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين، ولاسيما من خلال عقد اللجنة العليا المشتركة بينهما، وتفعيل دور القطاع الخاص، وبناء شراكة جديدة بين البلدين.

من جانبه، طلب الرئيس السيسي نقل تحياته وتقديره إلى العاهل المغربي ، متمنيُا للمملكة المغربية ولشعبها الشقيق، كل رفعةٍ ورخاء، كما أشاد بما حققه المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، من طفرة اقتصادية خلال العقد الماضي، وبما ينعم به من استقرار وانفتاح سياسي وحضور فاعل على الساحتين الإفريقية والدولية، بما يجعله شريكا مهما بالنسبة لمصر يدعم تحركاتها وعلاقاتها مع مختلف القوى الدولية.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا الإقليمية والإفريقية، ذات الاهتمام المشترك.

وقد أشار الرئيس، إلى تطلعنا للارتقاء بالعلاقات المصرية ـ المغربية خاصة في ضوء تقارب مواقف البلدين في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن التحديات المشتركة التي تؤثر على الأمن القومي للبلدين في منطقة شمال إفريقيا والساحل والصحراء، اتصالاً بمكافحة الإرهاب والتطرف.

كما أكد الرئيس السيسي، على أهمية دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة، وكذا تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري القائمة مع المغرب من خلال مضاعفة حجم التبادل التجاري الذي لا يتجاوز حالياً 600 مليون دولار، وتطلعنا إلى تحقيق شراكة فيما بين القطاع الخاص بالبلدين باعتبارهما قاطرة النمو الاقتصادي.

أ ش أ

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