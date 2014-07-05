تأجيل محاكمة محسن راضي و8 من أنصار مرسي في قضية أحداث قسم بنها لـ 12 يوليو

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت ، محاكمة القيادي الإخواني وعضو مجلس شعب السابق محسن راضي و8 آخرين من أنصار مرسي في قضية أحداث شغب قسم بنها لجلسة 12 يوليو الجاري.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام إلى جماعة الإخوان على خلاف أحكام القانون والاشتراك في تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، كما شرعوا فى قتل المجنى عليه زين العابدين محمد أحمد، وحيازة أسلحة بدون ترخيص.