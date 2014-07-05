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سائقو الشرقية: زيادة البنزين خراب بيوت وهتيجى على دماغ المواطن

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سائقو الشرقية: زيادة البنزين خراب بيوت وهتيجى على دماغ المواطن سائقو الشرقية: زيادة البنزين خراب بيوت وهتيجى على دماغ المواطن

أعرب قائدو السيارات والسائقين بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد بعد سماع خبر زيادة البنزين والسولار، معربين عن اندهاشهم من هذا التوقيت تحديدا رغم وعود السابقة بأنه لا ارتفاع في الأسعار خلال شهر رمضان، كما أعربوا عن مفاجأتهم من نسب الزيادة التي وصلت إلى 78% بالنسبة لسعر البنزين 80.

ويبدو أن إعلان الأسعار الجديدة من منتصف الليل منح أصحاب الميكروباصات وقتا كافيا؛ للاتفاق حول التعامل مع الزيادة الجديدة بزيادة أجرة الركوب الخاصة بمختلف الخطوط، حيث زادت أجرة خط (منيا القمح- بنها) من 2جنيه إلى 2,5 جنيه، كما زادت أجرة (منيا القمح – الزقازيق) من جنيه ونص إلى 2 جنيه ونصف.
> وأعرب أغلب السائقين عن اضطرارهم إلى زيادة الأجرة سواء بالنسبة للتاكسي أو الميكروباصات، معتبرين هذا هو الحل الوحيد الذي أمامهم بعدما أخلفت الحكومة وعودها ورفعت الأسعار بهذا الشكل، قائلين: “كله في الآخر هييجى على المواطنن سواء في زيادة أجرة التوصيل أو فيه زيادة السلع الغذائية اللى بتنقل بعربيات النقل”.

فيما شهد موقف الزعيم بمدينة منيا القمح ،وموقف الجامعة بالزقازيق، تكدس العديد من المواطنين بسبب عدم تواجد السيارات لعدم تمكنهم من الحصول على السولار والبنزين من المحطات.

 

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