دفاع الإخوان يشكك في فيديو تعذيب محامى على يد الجماعة ويؤكد أن به تلاعباً

شكك دفاع قضية احتجاز على مواطن وتعذيبه وهتك عرضه ، والمتهم فيها قيادات من جماعة الإخوان فى الفيديو الذى عرضته المحكمة كدليل أثبات ضد المتهمين.

ظهر في الفيديو الذي عرضته محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، في وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة للسياحة، شخص يستجوب المجنى عليه والذي أكد أنه ليس ضابطا في أمن الدولة ولكن اسمه اسامة كمال محامي واستمرار مسلسل الشعب وأن مباحث أمن الدولة زلت الشعب ويظهر المجني عليه وهو فاقد للوعى إثر التعذيب، والمجني عليه يصرخ “موتوني موتوني بدلًا من التعذيب”، وفي نهاية العرض اثبتت المحكمة أن مدة الفيلم 17 دقيقة و40 ثانية وتضمن بعض مشاهد المجني عليه وهو مقيد اليدين من الخلف وتصدر منه صيحات الاستغاثة وأيضًا أصوات تسأله عن اسمه ومحل سكنه وعمله .

وتمسك الدفاع بإحالة الإسطوانة المدمجة إلى اللجنة السابق تشكيلها بمعرفة المحكمة لوقوف علي صحة التسجيل من عدمه وأيضًا إذا كان بة حذف أو إضافة أو تعديل خاصة أن يظهر من الفيديو أن لايسير بشكل طبيعي وهناك بعض المشاهد مركبة ومجتزئة وأن المتهم الثالث عمرو زكي لاتوجد له صورة أمامية تستطيع تحديد شخصيته، وهو ما به تقرير الأدلة الجنائية وأضاف الدفاع أنه يظهر بالفيديو بعض الأشخاص غير المعلومين والتمس من المحكمة تكليف النيابة بالاستعلام عن أسماء هؤلاء لإدخالهم في الدعوى خاصة الشخص الذي يرتدى نظارة طبية ويتكلم فى التليفون ويقول أنه قائد التنظيم.

كانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه كان متواجدا في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي أعقبت ثورة 25 يناير، وإن شخصًا استوقفه على أحد مداخل الميدان وادعى أنه من اللجان الشعبية، وطلب الاطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة.