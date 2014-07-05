أخبار عاجلة

كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غرق طالب بالمنوفية هرب من حرارة الجو فجرفه التيار

Google+ Print
غرق طالب بالمنوفية هرب من حرارة الجو فجرفه التيار غرق طالب بالمنوفية هرب من حرارة الجو فجرفه التيار

لقى طالب مصرعه، غرقا أثناء استحمامه برفقه أصدقائه بالرياح البحيرى بجوار كوبرى السمك بقرية كفر داود، هرباً من حرارة الجو فجرفه التيار لعدم إجادته السباحة تم إنتشال الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية، إخطاراً من رئيس مباحث السادات بلتقيه بلاغا مبروك الدسوقى حسن 51 سنة عامل ومقيم قرية كفر داود بغرق نجله هانى 19 سنة طالب، أثناء تواجده برفقه أصدقائة بالرياح البحيرى بجوار كوبرى السمك هرب من حرارة الجو فجرفه التيار بسبب عدم إجادته السباحة ونفى الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبى عليه أفاد أن الوفاة نتيجة أسفكسيا الغرق وباشرت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا