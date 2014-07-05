غرق طالب بالمنوفية هرب من حرارة الجو فجرفه التيار

لقى طالب مصرعه، غرقا أثناء استحمامه برفقه أصدقائه بالرياح البحيرى بجوار كوبرى السمك بقرية كفر داود، هرباً من حرارة الجو فجرفه التيار لعدم إجادته السباحة تم إنتشال الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية، إخطاراً من رئيس مباحث السادات بلتقيه بلاغا مبروك الدسوقى حسن 51 سنة عامل ومقيم قرية كفر داود بغرق نجله هانى 19 سنة طالب، أثناء تواجده برفقه أصدقائة بالرياح البحيرى بجوار كوبرى السمك هرب من حرارة الجو فجرفه التيار بسبب عدم إجادته السباحة ونفى الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبى عليه أفاد أن الوفاة نتيجة أسفكسيا الغرق وباشرت النيابة التحقيق.