مدرب بورتو يفاجئ لاعبيه بتشييد ' برج ' لمراقبة التدريبات

إفي - سادت حالة من الدهشة داخل الوسط الرياضي البرتغالي بعد قرار الإسباني جولين لوبيتيجي، المدرب الجديد لفريق بورتو، بإنشاء "برج" لمراقبة تدريبات اللاعبين.

يبلغ ارتفاع البرج خمسة أمتار، ويمكن تحريكه من ملعب لآخر بفضل العجلات السفلية، وسيخصص لمساعدي لوبيتيجي، حيث سيحملون كاميرات لمراقبة تحركات اللاعبين اثناء المران.

وأثار القرار دهشة وسخرية بعض المحللين الرياضيين في البرتغال، وخاصة أوكتافيو ماتشادو أحد مدربي فريق "التنانين" سابقا.

وكان لوبيتيجي قد تعاقد مع بورتو في مايو الماضي بعد أن سبق له تدريب منتخبي إسبانيا للشباب تحت 17 و21 عاما.

وخرج بورتو خالي الوفاض من الموسم الماضي دون تحقيق أي بطولة على غير المعتاد.

وقوبل تعيين لوبيتيجي للمنصب بانتقادات بين أنصار بورتو، غير أن رئيس النادي نونو بينتو دا كوستا دافع عن الاختيار بشدة.