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ألموندو ديبورتيفو: سواريز برشلوني

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ألموندو ديبورتيفو: سواريز برشلوني ألموندو ديبورتيفو: سواريز برشلوني

أكدت صحيفة ألموندو ديبورتيفو الإسبانية في خبر عاجل يوم السبت أن صفقة انتقال مهاجم ليفربول لويس سواريز إلى برشلونة قد تمت بالفعل.

وحسبما أوضحت الصحيفة فأنها علمت من مصادرها الخاصة أن الصفقة تتراوح بين الـ63 و الـ65 مليون إسترليني أي ما يعادل 75 مليون يورو.

وأشارت ألموندو أن ليفربول رفض إدراج أليكسيس سانشيز جناح برشلونة ضمن الصفقة، مفضلا الحصول على المال كاملا دون التعاقد مع أي لاعب من برشلونة.

ليقترب سانشيز أكثر من أي وقت مضي من الانتقال إلى أرسنال، بعد تأكيدات بالتواصل لاتفاق مع اللاعب من أجل إتمام الصفقة.

وعوقب سواريز صاحب الـ27 عاما بالإيقاف لمدة 4 أشهر عن ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم بعد واقعة عض المهاجم الأوروجواياني لكتف جورجي كيلليني مدافع إيطاليا في لقاء المنتخبين في ختام دور المجموعات من المونديال.

وذكر راديو كاتالونيا الإسباني في وقت سابق يوم الجمعة أن سواريز يستعد لتوقيع عقد لمدة 5 سنوات مع برشلونة، وسيتقاضى راتبا أقل من الذي يجنيه ليونايل ميسي وأيضا نيمار دا سيلفا وأندريس إنيستا.

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