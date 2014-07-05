اختاري الفاكهة في رمضان لرشاقتك

يرتبط شهر رمضان، عادةً، بالعديد من صنوف الحلويات العربية الغنيّة بالسمن والسكر والكريما والحليب الكامل الدسم. وتكون هذه الحلويات، في غالبيّة الأحيان، مقلية، ما يعني أنّها تحتوي على كميّة مرتفعة من السعرات الحرارية والدهون المشبعة، التي تُشكّل خطراً على من يُعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية ونسبة "الكوليسترول" المرتفعة في الدم، فضلاً عن مَن يتّبع حمية غذائيّة.

لذا، يقترح عليك مركز التغذية Low Cal Diet Clinc الاستعاضة عن الحلويات العربية بالفاكهة الطازجة، ما يُساعدك في خسارة الوزن أو الحفاظ على وزن صحيّ.

لا تكمن المنفعة الوحيدة في تناول الفاكهة بالحفاظ على وزنك، إذ إنّ الأنظمة الغذائية الغنيّة بالفاكهة تُخفّف من مخاطر بعض أنواع السرطان والأمراض المزمنة الأخرى، فضلاً عن أنّها تزوّد جسمك بالفيتامينات والمعادن والمواد الضروريّة الأخرى للحفاظ على صحّة جيّدة.

ويُنصح باختيار أيّ ثمرة من الفاكهة الطازجة أو المثلجة أو المعلبة من دون سكّر إضافي، أو يُمكنك اختيار تلك الفاكهة المعلّبة والمنقوعة في عصير أو شراب خفيف.وتُعتبر الفاكهة المجفّفة خياراً مغذّياً أيضاً، وإن يكن حجم الحصص صغيراً، بحيث لا تمنحك الشعور بالشبع كغيرها.

ويُنصح أيضاً باختيار الفاكهة عوضاً عن عصائرها، التي تكون قد خسرت الألياف التي تحتوي عليها الثمار.لذا، يُفضّل تناول الثمرة، لأنها تحتوي على الألياف التي تجعلك تشعرين بالشبع.

وإليك مجموعة من الفاكهة، تحتوي على حوالى 100 سعرة حرارية أو أقلّ:

- حبة متوسّطة الحجم من التفاح: 72 سعرة حرارية.

- حبة متوسّطة الحجم من الموز: 105 سعرات حراريّة.

- كوب من حبات التوت: 83 سعرة حرارية.

- كوب من حبات العنب: 100 سعرة حرارية.

صنوف الفاكهة الستّة الأكثر ترطيباً في رمضان:

1. البطيخ: يحتوي على كميّة هامّة من الماء بنسبة 92%، فضلاً عن غناه بالأملاح المرطّبة الأساسيّة، أي المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم.

2. البرتقال: يحتوي على 87% من الماء، كما أنه غنيّ بنسبة تتعدّى الـ100% من القيمة اليوميّة الموصى بها من الفيتامين "سي".

3. التوت: تعدّ الفراولة من بين الفاكهة الأربع الأقوى من حيث قدرتها المضادّة للأكسدة، وهي مؤلفة من الماء بنسبة 92%. إنّ التوت غني جداً بالفيتامين "سي"، ويُعرف بقدرته على تنظيف الشرايين وتنظيم ضغط الدم.

4. التين: يُعرف بقدرته على التخفيف من ضغط الدم وتحسين عمليّة الهضم والمساعدة في خسارة الوزن.

5. العنب: يُعدّ العنب غنيّاً جداً بمضادات الأكسدة وبميزاته الصحية للقلب.

6. الليمون الهندي أو "الجريب فروت": يتألف بنسبة 90% من الماء، ويحتوي على 30 سعرة حرارية فقط، وعلى مواد كيميائيّة تُزيل السموم وتكبح نموّ الأورام السرطانية.

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