سمير فرج يطلب الرحيل عن الزمالك

طلب أحمد سمير فرج ظهير أيسر الزمالك، من مجلس إدارة ناديه السماح له بالرحيل بسبب ابتعاده عن المشاركة الأساسية.

وقال فرج لـFilGoal.com: "يشرفني التواجد في الزمالك، ولكن لا توجد أمامي فرصة للعب أساسيا، وهو الأمر الذي يدفعني للرحيل."

وتابع "أكدت لأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة أنني أريد الرحيل سعيا خلف فرصة اللعب كأساسي، على أمل العودة لمنتخب مصر."

وأضاف "كل الشكر لمرتضى منصور ولميدو، وأؤكد أنني سأمتثل لقرار مجلس الإدارة مهما كان."

يُذكر أن سمير فرج انضم للزمالك قادما من ليرس البلجيكي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.