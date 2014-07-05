أخبار عاجلة

كاسونجو يغيب عن مواجهة الأهلي -
الزمالك يستقر على بقاء أيمن طاهر -
مرتضى: سنجتمع بالمدرب الجديد غدًا.. «ومحدش كلم عبد الحليم علي» -
تقسيمة قوية بمران الأهلي.. و«كوليبالي» يتألق -
مران الأهلي| انتظام «متعب وأجايي».. وتدريبات منفردة لخماسي الفريق -
حسام البدري لـ«كوليبالي»: «أحسنت» -
تغطية خاصة - فريدة الشوباشي: "اللي مش عايز يشوف إن الإخوان إرهابيين يبقى أعمى" -
استعدادًا لذكرى "الإسراء والمعراج".. "أوقاف الإسكندرية" تنظم 400 أمسية دينية -
سلطان: الإسكندرية تستحق أن تكون في مصاف المدن السياحية العالمية -
تغطية خاصة - ضاحي خلفان: الرئيسان السيسي وترامب تجمعهما أهداف مشتركة وهى مكافحة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

سمير فرج يطلب الرحيل عن الزمالك

Google+ Print
سمير فرج يطلب الرحيل عن الزمالك سمير فرج يطلب الرحيل عن الزمالك

طلب أحمد سمير فرج ظهير أيسر الزمالك، من مجلس إدارة ناديه السماح له بالرحيل بسبب ابتعاده عن المشاركة الأساسية.

وقال فرج لـFilGoal.com: "يشرفني التواجد في الزمالك، ولكن لا توجد أمامي فرصة للعب أساسيا، وهو الأمر الذي يدفعني للرحيل."

وتابع "أكدت لأحمد سليمان عضو مجلس الإدارة أنني أريد الرحيل سعيا خلف فرصة اللعب كأساسي، على أمل العودة لمنتخب ."

وأضاف "كل الشكر لمرتضى منصور ولميدو، وأؤكد أنني سأمتثل لقرار مجلس الإدارة مهما كان."

يُذكر أن سمير فرج انضم للزمالك قادما من ليرس البلجيكي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

السيسي لترامب: "ستجدني أنا ومصر جانبك بكل قوة في مواجهة الإرهاب"

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الخازن: على الرئيس الأمريكي إدراك أنه يحتاج لمصر أكثر من إحتياج مصر إليه

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

تغطية خاصة - الجنزوري: زيارة الرئيس لأمريكا لها أهداف كثيرة ستنعكس بقوة على الوضع الداخلي في مصر

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض

قمة السيسي وترامب - القمة المصرية الأمريكية بين الرئيسين السيسي وترامب بالبيت الأبيض