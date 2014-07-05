بالصور.. بحث آثار مشروع توسعة محطة كهرباء الوليدية بأسيوط

عقدت شركة كهرباء الوجه القبلي لانتاج الكهرباء اجتماعاً بديوان عام محافظة أسيوط تحت رعاية اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط لمناقشة النتائج البيئية والمجتمعية الناتجة عن تنفيذ مشروع توسعة محطة كهرباء أسيوط الحرارية بمنطقة الوليدية والتي تقوم بتنفيذه شركة ايكوكنسرف على مساحة تصل إلى 12فدان (50الف م2 ) داخل المحطة .. وذلك بحضور فكري ثابت سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط ، وعدد من مسئولي الكهرباء والصحة وجهاز شئون البيئة بالقاهرة وأسيوط .

حيث تم مناقشة أهم الملوثات المتوقعة من المشروع والإجراءات الوقائية التي يمكن تنفيذها لتجنب تلك الآثار وذلك عقب استعراض النتائج المترتبة عن المشروع والأثار السلبية منه لكيفية تجنبها خاصة مع استخدام الوقود الثقيل (مازوت) كوقود أساسي لعدم توفر الغاز الطبيعي.

وقال فكري ثابت سكرتير عام المحافظة أنه تم تكليف الشركة المنفذة لعمل الدراسات البيئية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والإدارة العامة لحماية النيل لدراسة تأثير المحطة علي مشروع محطة مياه الشرب المزمع انشائها علي النيل شمال المحطة مشيراً إلى التركيز على الأولوية في توظيف العمالة لشباب منطقة الوليدية بمدينة أسيوط والتحكم في جرعة حقن الكلور في عملية (CW Chlorination ) لوجود شكوى من ارتفاع جرعة الحقن بمخارج المحطة ، والأخذ فى الاعتبار تقليل الانبعاثات من المداخن.

وأضاف الكيميائي عبدالقادر هاشم رئيس قطاع الكيمياء وشئون البيئة أنه تم التركيز على النتائج المترتبة عن هذا المشروع ووضع تصور لكيفية تجنبها وتكليف الشركة المنفذة للدراسات البيئية بالتنسيق مع شركة الكهرباء عن طريق معالجة تلك الأثار السلبية والانبعاثات الغازية من المداخن وذلك بتركيب أجهزة لتقليل تكوين أكاسيد النيتروجين والتخلص من الجسيمات الصلبة العالقة وتقليل اكاسيد الكبريت ومعالجة إنبعاثات المعادن الثقيلة مشيراً إلى تركيب وحدات رصد مستمر لرصد الانبعاثات وربط هذا النظام بالشبكة القومية لجهاز شئون البيئة.

وأشار المهندس خالد رفعت مدير عام شئون البيئة بشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء ومنسق عام المشروع إلى أن المشروع الجديد يوفر حوالي 650 ميجاوات من الكهرباء بدعم مالي مشترك يقوم بتمويله كل من (الصندوق العربي والصندوق الكويتي والصندوق السعودي والبنك الاسلامي للتنمية وصندوق OPEC) موضحاً أن المشروع يوفر حوالي 5آلاف فرصة عمل مؤقته وحوالي 500فرصة عمل دائمة وتستغرق مدة تنفيذ المشروع حوالي 3أعوام ونصف .

وأوضح منسق المشروع أن محطة الكهرباء البخارية فائقة الحروجة supercritical تدار بالوقود الثقيل ( مازوت ) كوقود أساسي لعدم توفر الغاز الطبيعي مشيراً إلى أن جلسة التشاور تتضمن تقديم وعرض كامل لمشروع التوسعة وخطة المشروع وتنفيذه ، وتأسيس وتشغيل خطة للإدارة البيئية والرصد البيئي عن طريق مسئولي الشركة المنفذة للمشروع (فخري عبدالخالق ، نصر الديب ، داليا عاشور) ؛ وكذلك مناقشة أهم الملوثات المتوقعة من المشروع والاجراءات الوقائية التي يمكن تنفيذها لتجنب تلك الآثار .