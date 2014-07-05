ننشر أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد والإعدام في قضية “قطع طريق قليوب”

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان و36 من أعضاء وقيادات الجماعة بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قطع الطريق الزراعى بقليوب” والتى وقعت شهر يوليو الماضي.

والمتهمون ال 37 الحاصلون على حكم السجن المؤبد هم: “محمد علي البقلي، سعيد نبيل خيري عبدالعزيز، محمد السيد احمد ابوزيد رزق سعيد سعيد السيد عمارة، احمد عاطف عبد الحي، عبدالعاطي عبد الحافظ امام، سعيد احمد اسماعيل، يحيي عيد محمود صالح صالح، احمد ابراهيم، محسن السيد، ربيع فراج سعيد،جمعه عادلي امين محمد، علاء محمود عبدالحميد ،وليد محمود السيد يحيي ،صابر احمد علي ابوعرب،هشام شعبان الصاوي عبدالواحد، السيد احمد السيد محروس،ربيع صبري عبد المعطي ،هشام عجمي محمد السيد ،سمير صبري فريد،جلال عيد محمود عامل ،محمد علي احمد علي ،محمد عبد اللطيف عبدالكريم ،رضا عبد الرافع عبدالمقصود ،ايهاب محمود محمد حسن عامل ،ابراهيم محمد ابراهيم ،أمير محمود صالح ،محمد بديع عبد المجيد سامي ،محمد محمد ابراهيم البلتاجي ،صفوه حمودة حجازي ،اسامة ياسين عبدالوهاب محمد ،باسم كمال محمد عودة ، محسن يوسف السيد راضي،احمد محمد محمود دياب،تامر احمد توفيق محمد السيد،أنور صبح درويش مصطفى”.

في ذات الصدد صدقت المحكمة على حكم الإعدام على 10 متهمين غيابيًا تنفيذًا لحكمها الذي أصدرته في حق المتهمين بالجلسة الماضية، وهم: “محمد عبدالمقصود محمد عفيفي، عبدالرحمن عبدالحميد احمد البر، عبدالله حسن علي بركات، جمال عبد الهادي محمد مسعود، محمد عماد الدين عبدالحميد صابر، هشام ذكي المهدي يوسف خفاجي، محمد علي عبدالرووف ابوسعدة، حسام مغني تاج الدين، مصطفى مصطفى مصطفى البدري، عماد محمد فتحي فرج الشرشابي”.

هذا في الوقت الذي قررت خلاله المحكمة معاقبة المتهم السادس “شهاب شهاب الدين” بالسجن لمدة 3 سنوات.

من ناحية أخرى قررت المحكمة التحفظ على أموال حزب الحرية والعدالة وأموال المقرات التابعة له كافةً، كما غرمت قيادات الجماعة مبلغ وقدره 20 ألف جنيهًا.