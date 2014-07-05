اقتحام مكتب الشهر العقارى بالفيوم و سرقة خزنته وأجهزة كمبيوتر

تعرض مكتب الشهر العقارى لمدينة الفيوم بحى جنوب لسرقة محتوياته بالكامل، بما فيه الخزينة وأجهزة الكمبيوتر وبعض الملفات الهامة .

وأكد أحد الموظفين رفض ذكر اسمه أنهم فوجئوا، صباح اليوم السبت، بالباب الحديدى الخارجى للمكتب وقد تم صهره وفتحه وكسر الباب الخشبى وكسر الحزينة بألة حادة وسرقة 2 جهاز كمبيوتر، وعدد من الدفاتر الخاصة بالمكتب .

وأشار إلى أن هذا ما أثبتته المعاينة المبدئية لمباحث الفيوم التى تم الاتصال بها بمعرفة رئيس المكتب وتم تشكيل لجنة من الموظفين لجرد جميع المتعلقات الخاصة بالمكتب لتحديد بقية المسروقات .

يذكر أن مكاتب الشهر العقارى بالفيوم تعانى من حالة من الازدحام التام بسبب قلة الموظفين وتكدسهم على موظف واحد، وأن مدينة الفيوم يوجد بها 5 مكاتب منها المكتب الرئيسى والذى يتعامل مع المواطنين فى توثيق الأراضى والعقارات فقط ومكتب مجمع المصالح والخاصة بعقود وتوكيلات السيارات ومكتب ثالث داخل جامعة الفيوم لا يتعامل إلا مع رواد الجامعة فقط ومكتب بحى الجون يتعامل مع قرى الفيوم ويشهد مشاجرات مستمرة مع المواطنين بسبب تعنت مديرته معهم ورفضها توثيق أى معاملات إلا لمن يقع خارج مدينة الفيوم بالرغم من مخالفة ذلك للقانون ومكتب اخير بحى جنوب بمنطقة الشيخ حسن وهو الذى تمت سرقته ويشهد تكدس المواطنين نظرا لقلة عدد الموظفين به وتعمدهم التاخير وعدم بدء العمل الا الساعة العاشرة صباحا فضلا عن قلة خبرتهم فى التعامل مع أجهزة الكمبيوتر .