شكاوى من رفض موظفى التأمين الصحى استقبال المرضى بالفيوم

سيطرت حالة من الغضب على المرضى من رواد عيادة التأمين الصحى بمنطقة الكيمان بالفيوم، بسبب سوء معاملة الموظفين للمرضى وأغلبهم من كبار السن وأصحاب الحالات المرضية الخاصة وسط غياب أى رقابة حقيقية على عملهم وعدم وجود أى وسيلة للمواطن ليحصل بها على حقه فى الخدمة التى يتم استقطاع ثمنها منه .

> وقد تقدمت المعلمة رشا عبد اللطيف بمذكرة إلى مدير العيادة، الذى استقبلها بفتور شديد ولا مبالاة حينما توجهت إليه وهى فى الشهر التاسع من الحمل وهى تروى مأساتها منذ يوم الأربعاء الماضى حتى اليوم السبت لعمل تحاليل عادية لإجراء جراحة ولادة قيصرية لها بعد أن توجهت إلى العيادة يوم الأربعاء، وانتظرت 3 ساعات وبعدها اعتذر الطبيب عن الخضور وحضرت فى اليوم التالى الخميس وانتظرت ساعتين حتى حضر الطبيب وطلب منها تحاليل بسرعة لتحديد موعد الولادة لها.

> ثم توجهت إلى مسئول التحاليل الذى رفض إجراء التحليل لها بحجة أن مواعيد العمل قد انتهت وكانت الساعة الحادية عشرة صباحاً، وطلب منها أن تحضر مبكراً يوم السبت توجهت إليه يوم السبت الساعة التاسعة طبقا لمواعيد شهر رمضان الا انه رفض للمرة الثانية اجراء التحليل لها لحضورها بعد الساعة الثامنة والنصف ولما توجهت لمدير العيادة قابلها بفتور وقال لها الموظف صاحب حق وهو ده اللى عندنا فلما ناقشته برغبتها فى التقدم بمذكرة قام بالانفعال عليها بالرغم من مرضها وقال اخرجى اكتبى اللى انت عاوزاه.

> وقد تقدمت المذكورة بشكوى إلى المدير المذكور وقامت بإرسال تلغرافات إلى وزير الصحة ومدير هيئة التأمين الصحى ومدير فرع الفيوم تشكو من سوء المعاملة والتى يلمسها جميع رواد التأمين والذين يضطرون لقبول المعاملة المهينة لهم نظراً لعدم وجود أى وسيلة يحصلون بها على حقوقهم.