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سارة جيسيكا باركر تدخل مجال تصميم المجوهرات

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سارة جيسيكا باركر تدخل مجال تصميم المجوهرات سارة جيسيكا باركر تدخل مجال تصميم المجوهرات

السبت 05-07-2014 08:03

يبدو أن الممثلة الشهيرة سارة جيسيكا باركر Sarah Jessica Parker ستضيف مهنة جديدة إلى سيرتها الذاتية، وهي تصميم المجوهرات، حيث تعاونت النجمة مع مصممة المجوهرات سيندي تشاو Cindy Chao لتصميم بروش ماسي أطلق عليه اسم "Ballerina Butterfly".

 

يتكون هذا البروش الثمين من التيتانيوم، و18 قيراطاً من الذهب، كما أنه مزين بـ 26.27 قيراطاً من الألماس البني، و47.71 قيراطاً من شرائح الألماس، بالإضافة إلى اللؤلؤ والمحار، وقد عملت السيدتان معاً لمدة أسبوعين حتى وصلتا للتصميم النهائي الذي استوحتاه من مسرح الباليه في نيويورك. 

سيعرض هذا البروش الفريد في المزاد خلال شهر أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يصل سعره بين 950,000 - 750,000 دولار أمريكي.

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سيدتي